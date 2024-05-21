三星夏季 Galaxy Unpacked 新品发布会内容曝光，含智能手机、指环、手表、耳机等

IT之家 5 月 21 日消息，三星今日凌晨正式发布了新一代 Galaxy Book4 Edge 笔记本电脑，搭载高通骁龙 X Elite 处理器。不过根据爆料者 @evleaks 的说法，三星后续还将推出 Pro 版本。

以下是 @evleaks 给出的三星新品名单：

笔记本电脑

Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge Pro

耳机

Galaxy Buds3

Galaxy Buds3 Pro

智能指环

Galaxy Ring

智能手表

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch7

Galaxy Watch7 Ultra

智能手机

Galaxy Z Fold 6 / Flip 6

此前传闻称三星将在今年推出三款 Galaxy Z Fold6 系列可折叠手机，除了标准款的 Galaxy Z Fold 6 和高端 Galaxy Z Fold6 Ultra 之外，还有一款备受期待的平价机型 Galaxy Z Fold6 FE。

根据 The Elec 消息称，三星目前正考虑延期发布 Galaxy Z Fold6 FE 机型，该公司准备在 7 月的 Unpacked 发布会上只推出 Galaxy Z Flip 6 和 Galaxy Z Fold6，这两款可折叠手机据传还将提供多种配色选择。由于报道中未提及 Galaxy Z Fold6 Ultra，因此三星也可能放弃该机型的发布。The Elec 称，三星取消 Galaxy Z Fold6 FE 发布的原因可能是产品缺乏差异化以及市场的不确定性。

此外，蓝牙 SIG 认证列表显示，备受期待的三星 Galaxy Ring 智能指环预计将提供 9 种型号，而且还确认 Galaxy Ring 将支持蓝牙 5.4 连接。

据IT之家此前报道，三星 Galaxy Ring 预计将于 7 月与三星新的第六代可折叠手机一起亮相。该产品充一次电可使用 5-9 天，内置了多种传感器，可以追踪用户的血氧饱和度和睡眠情况。此外，Galaxy Ring 还可追踪心率、步数和锻炼状况。

三星公司副总裁兼数字健康团队负责人 Hon Pak 表示，希望将 Galaxy Ring 打造成充满魅力的智能戒指，以至于 iPhone 用户会考虑改用 Galaxy 手机。他在采访时表示：“我们希望我们的戒指能够达到这样的水准，让用户愿意为其更换手机”。

相关阅读：

《12GB 内存，三星 Galaxy Z Fold6 手机跑分曝光：多核比前代高 29%》

《三星 Galaxy Book4 Edge 系列笔记本发布：骁龙 X Elite、3K AMOLED 触控屏》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。