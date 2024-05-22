荣耀 X40 GT / 竞速版开启 MagicOS 8.0 安卓 14 公测升级

IT之家 5 月 22 日消息，荣耀 X40 GT、荣耀 X40GT 竞速版系列的 MagicOS 8.0 公测活动已于 5 月 21 日开启招募，已经安装 7.0.0.2237 基线版本的用户可以申请报名。

此次内测活动仅支持“我的荣耀”App 端进行报名，报名前请确保“我的荣耀”App 升级到 11.0.0.255 及以上版本（请通过“我的荣耀 App-> 我的-> 右上角设置-> 检查更新”进行升级）。

IT之家附报名入口及方法：请在手机上打开“我的荣耀”App -> 俱乐部 -> 升级尝鲜-> 公测申请，然后根据提示进行报名升级即可。

升级前注意事项：

（1）升级公测版本前，请备份您的手机重要数据，并确认备份内容完整有效，避免升级后数据不兼容或其它意外情况导致数据丢失。

（2）升级公测版本前，请确保您的手机的当前版本在基线版本上（详见二、适配机型）。

（3）建议手机预留 10GB 的内部存储空间，避免可能出现因空间不足导致的无法升级。（查看存储空间方法：设置-> 存储）。

（4）请确保您的手机没有 ROOT。

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