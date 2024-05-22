小米智能猫眼 2 开售：3MP 摄像头、300 天续航、澎湃智联，579 元

IT之家 5 月 22 日消息，小米智能猫眼 2 今日开售，到手价 579 元。

小米智能猫眼 2 配备 3MP 高清摄像头，分辨率为 2048x1536，同时支持 HDR，呈现更清晰的明暗细节；180° 广角镜头视野开阔，门外盲区更少；8 颗 940nm 红外夜视灯，5m 红外补光，配合高灵敏度传感器，夜晚无红曝。

小米智能猫眼 2 采用 5 英寸 720P 屏幕，钢化玻璃全贴合工艺，有人按门铃，自动显示门外画面；内置 8000mAh 大容量电池，长续航模式可用 300 天，实时查看模式可用 150 天；内置双 PIR 人体红外传感器，横向覆盖 180° 大范围，门外来人立即触发录像；三挡侦测灵敏度，可根据实际情况自主调节。

智能化方面，该产品接入小米澎湃智联，通过米家 App 发起视频通话，可选择变声功能与访客对讲，同时支持“快递请放在门口”等快捷回复，也可自定义语音回复内容；支持事件投屏，联动小米带屏音箱和小米电视端，可实时查看；支持小爱同学语音控制，例如打开摄像头、查询电量等。

IT之家附产品参数：

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