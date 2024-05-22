长城汽车回应新疆经销店起火：变电箱短路引起、仅三台展车受损

IT之家 5 月 22 日消息，有网友晒出视频，今日凌晨，位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的赛博特国际汽车城的长城汽车 4S 店发生起火事件。

长城汽车股份有限公司 CGO 李瑞峰今日发文，对新疆天宇华骏经销店起火事件进行了回应：此次起火事件是因变电箱短路导致，因天花板坠落导致三台展车轻微受损。

李瑞峰表示，目前正值新疆旅游旺季，用户的出行需求增大，考虑到用户们的提车、保养、售后需求，团队已快速制定了一套解决方案。IT之家附方案内容如下：

乌鲁木齐现有 5 家坦克魏牌 4S 店，天宇华骏店的保有用户可任选其他 4 家 4S 店进行售后服务，并且长城汽车提供上门取送车服务。

该店的待提车用户，长城汽车将利用对面的坦克城市展厅，提供销售接待和交车服务。同时 4 家 4S 店均可提供上门试驾服务，保证用户购车体验。

为了全面保障用户购车、用车体验和经销商的财产安全，长城汽车已经要求全国经销商进行安全隐患排查。

长城汽车于 5 月 6 日公布了旗下各大品牌 4 月的详细销量情况。官方表示，1-4 月累计销售新车 37 万辆，同比增长 18.18%；4 月海外销量达到 3.61 万辆，同比增长 65.68%。

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