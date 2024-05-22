特斯拉弗里蒙特工厂再次发生火灾，无人员伤亡

IT之家 5 月 22 日消息，特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂，本周再次发生了火灾。目前火灾已被扑灭，火灾起因初步判定为炉内起火，但具体细节仍在调查中。

当地时间周一晚上约 17 点，弗里蒙特消防部门接到报警，位于特斯拉弗里蒙特工厂的二层建筑发生火灾，火警级别为二级商业火灾。据弗里蒙特消防局发言人 Aisha Knowles 称，消防队赶到现场后用了不到一个小时的时间控制住了火势。

Knowles 表示火灾始于一个炉子内部，但消防部门仍在调查火灾的确切起因和性质。此外，当时在场的特斯拉代表称所有员工都已安全撤离，火灾也没有造成人员伤亡。

位于起火建筑的特斯拉员工也在火灾发生时及时疏散。目前尚不清楚有多少消防车被派往现场，但来自 KTVU 的航拍镜头显示，工厂现场的超级充电站附近有两辆消防车和两辆消防部门卡车。

IT之家注意到，2021 年，特斯拉弗里蒙特工厂的 Giga Press 铸造机之一也发生过轻微火灾，没有人员伤亡。当月晚些时候，文件显示特斯拉增加了额外的预防措施来防止此类问题再次发生。

上周，特斯拉刚刚庆祝了其弗里蒙特和内华达工厂生产的电动汽车达到 300 万辆的里程碑，距离该工厂产量突破 200 万辆还不到两年时间。

特斯拉在其网站上将弗里蒙特工厂称为其“Model S、Model 3、Model X 和 Model Y 生产中心”，是美国产能最高的汽车工厂之一。多年来，由于喷漆车间排放物以及处理某些危险废物的方式，该工厂一直受到加州当局的某些审查和法律诉讼。

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