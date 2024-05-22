特斯拉将再向百事可乐交付 50 辆 Semi 电动卡车，主要用于饮料运输

IT之家 5 月 22 日消息，在拉斯维加斯举行的清洁运输展览会上，特斯拉 Semi 项目高级经理丹・普利斯特利 (Dan Priestley) 宣布，他们将向百事可乐交付另外 50 辆 Semi 纯电动卡车。

虽然 Semi 卡车项目进度有所推迟，但已交付的车辆表现出色。百事可乐是首批试用该车的公司之一，其拥有的 21 辆 Semi 在去年的实际运营中表现超出预期。在一场由北美货运效率委员会举办的卡车燃油减耗竞赛中，特斯拉 Semi 的平均每日行驶里程数优于同级别燃油卡车。

普利斯特利表示：“今年我们将生产更多卡车。正如我提到的，我们将再向百事可乐交付 50 辆，同时也会将卡车投入到我们自己的运营中，今年我们还计划向其他一些客户交付卡车。”

IT之家注意到，针对有关 Semi 主要用于运输轻重量的薯片的传言，普利斯特利予以澄清称，百事可乐车队的大部分 Semi 卡车实际用于饮料运输，所执行的任务与传统柴油卡车并无区别。“需要澄清的是，关于百事可乐如何使用卡车存在一些误解。有人认为它们主要用于运送薯片，但实际上，百事可乐旗下的大部分卡车日常运输的是饮料。” 普利斯特利指出。

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