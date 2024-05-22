特斯拉 Cybercab 自动驾驶出租车疑似现身官方视频：两座设计、无方向盘

IT之家 5 月 22 日消息，特斯拉在最近发布的一段影片中疑似预告了即将推出的 Cybercab 电动自动驾驶出租车。

这段影片发布于社交平台 X，主要内容是关于即将在 6 月 13 日举行的特斯拉 2024 年度股东大会的两项重要提案。提案之一是建议将特斯拉公司注册地从德拉瓦州迁至得克萨斯州，另一项提案则请求股东们全票通过埃隆・马斯克 2018 年的绩效奖励方案。

这个时长两分钟的预告片回顾了特斯拉过去的产品，同时暗示了正在开发的项目，其中就包括 Cybercab。

影片展示了 Cybercab 内部空间的潜在设计，可以看出特斯拉首席设计师弗朗兹・霍伊森 (Franz von Holzhausen) 正在审视白色的 Cybercab 内饰。车内将配备两个乘客座位，前排座椅之间有一个信息娱乐系统，但没有方向盘。

视频还展示了 Cybercab 座舱结构的雏形，该车似乎将仅能容纳两名乘客，后排留有宽敞的储物空间。尽管展示的模型没有方向盘和信息娱乐系统，但乘客座椅看起来已经设计完成。

此前，路透社曾报道特斯拉将放弃发布售价 2.5 万美元（IT之家备注：当前约 18.1 万元人民币）的电动汽车计划。随后，埃隆・马斯克宣布特斯拉将在 8 月 8 日发布其自动驾驶出租车。

在第一季度财报电话会议上，马斯克表示特斯拉高管和员工们正在积极讨论公司未来车型的阵容。特斯拉决定加快下一代车型的发布速度，首款车型将于 2024 年底或 2025 年初开始量产。“我们更新了未来的车型阵容，以提前推出新车型，之前提到的量产时间是 2025 年下半年。现在预计将提前到 2025 年初，甚至可能在今年晚些时候。” 马斯克说道，“这些新车，包括更实惠的车型，将结合下一代平台和现有平台的优势，并能够在与我们现有车型相同的生产线上生产。”

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