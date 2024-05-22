腾讯混元大模型全面降价，混元-lite 即日起免费

IT之家 5 月 22 日消息，今天，腾讯云公布全新大模型价格方案，其中主力模型之一混元-lite 模型，API 输入输出总长度计划从目前的 4k 升级到 256k，价格从 0.008 元 / 千 tokens 调整为全面免费。

混元-standard API 输入价格从 0.01 元 / 千 tokens 降至 0.0045 元 / 千 tokens ，下降 55%，API 输出价格从 0.01 元 / 千 tokens 降至 0.005 元 / 千 tokens，下降 50%。新上线的混元-standard-256k，具备处理超过 38 万字符的超长文本能力，API 输入价格下调至 0.015 元 / 千 tokens，下降 87.5%，API 输出价格下降至 0.06 元 / 千 tokens，下降 50%。

最高配置万亿参数模型混元-pro，API 输入价格从 0.1 元 / 千 tokens 降至 0.03 元 / 千 tokens，降幅达 70%。

以上价格调整立即生效。同时，为了更好地服务开发者，一站式智能体创作与分发平台腾讯元器，也全面升级了模型资源扶持方案：用户不仅可以将专属 AI 智能体一键分发至腾讯全域渠道，获取免费的混元大模型资源和流量扶持，同时也可将智能体以 API 形式分发和部署至各类场景，免费 token 额度从此前的 100 万提升至 1 亿。

IT之家从腾讯官方获悉，腾讯混元大模型是腾讯全链路自研的万亿参数大模型，在国内率先采用混合专家模型 (MoE) 结构，模型总体性能相比上一代提升 50%。根据沙利文评测结果，腾讯混元处于国内大模型第一梯队，高于国际大模型均线。目前有混元-pro、混元-standard、混元-lite 三个不同版本和尺寸的模型以 API 的形式面向企业和个人开发者开放。

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