笔记本间歇性截屏，英国监管机构就微软 Win11 Recall 快照功能展开调查

IT之家 5 月 23 日消息，据 BBC 报道，英国监管机构表示正在就微软的一项新功能展开调查。据悉该行为源自于微软即将推出的 Windows 11 Recall 全新工具，是 Copilot + PC 独有的新功能，每隔几秒钟截取一次笔记本电脑的屏幕。

IT之家也对该功能进行过报道，这个 Windows 11 Recall 全新工具于微软 Build 2024 年开发者前瞻大会中官宣 ，内部也称为 AI Explorer，能记录用户在设备上看到和做过的所有事情，并为用户提供了事后搜索和检索功能，以时间快照的形式予以呈现。苹果 Mac 阵营也有类似的第三方软件 Rewind，适用于 M 系列 Mac。Windows 11 Recall 也仅限于“Copilot + PC”才能使用。

微软官方发布声明称“Recall 工具产生的相关数据仅存储在本地，微软或任何没有设备访问权限的人员都无法访问。”即便是潜在的黑客也需要获得设备的物理访问权限，解锁并登录，然后才能访问保存的时间快照数据。用户可以控制该工具的隐私选项，调整和删除时间范围，随时删除某个快照，或者直接通过任务栏上系统托盘中的图标随时暂停；也可限制 Recall 工具截屏的内容，过滤掉某些应用程序和网站。

即便如此，英国信息专员办公室（ICO）发言人也表示，公司在推出新技术产品之前必须“严格评估和降低对人们权利和自由的风险”。目前相关的人工智能顾问或是隐私专家也纷纷表示了自身的担忧，人工智能和隐私顾问克里斯・什里沙克博士表示“这可能是一场隐私噩梦。”

微软 Build 2024 开发者大会专题

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