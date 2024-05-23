欧洲也要打造自己的“SpaceX”，欧空局选定两家公司为国际空间站提供商业货运服务

IT之家 5 月 23 日消息，欧空局宣布，选定 Exploration Company 和泰雷兹阿莱尼亚宇航公司来为国际空间站提供商业货运服务，被视为打造欧洲版 SpaceX 的第一步。

此举标志着欧空局正效仿美国 NASA 近 20 年来所采用的战略，即向商业航天公司购买飞行服务，而非委托开发火箭和航天器。

公开资料显示，探索公司（The Exploration Company）是一家成立于三年前的法德合资初创公司，而泰雷兹阿莱尼亚宇航公司（Thales Alenia Space）是一家法意合资太空系统供应商，是泰雷兹集团收购了阿尔卡特的两个合资公司后组建的一个新公司。

两家公司将分别获得欧空局 2500 万欧元（IT之家备注：当前约 1.96 亿元人民币）的初始资金，用于在 2028 年前打造出具有商业可行性的近地轨道货运服务。第二轮融资预计将达到数十万欧元，具体细节将在 2025 年举行的下一届欧空局部长级会议上决定。

欧空局局长约瑟夫・阿施巴赫（Josef Aschbacher）表示，“低轨货运服务合同的签署展示了欧空局如何现代化以满足太空经济新时代的需求”。

实际上，自约瑟夫上任以来，他一直在推动采取更商业化的方式以帮助培育欧洲航天领域的商业公司并降低成本。欧空局还希望这些飞行器可以用于载人航天飞行或月球任务。

“我们希望拥有可扩展的能力，既可以将人员送往低地轨道，也可以将货物从月球轨道舱带回地球”，欧空局载人和机器人探索局局长丹尼尔・诺伊施万德 (Daniel Neuenschwander) 表示。

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