哈弗品牌总经理：H6 动力、智能化等“确实没传播好”，承认魏总批评

IT之家 5 月 23 日消息，不久前，IT之家报道了长城汽车董事长魏建军痛批哈弗 H6 营销的消息，魏建军曾直言“干了这么多年，如果还是老一套，花钱就是浪费，结局就是白干”。

随后在今天上午，哈弗品牌总经理赵永坡发长文坦言“魏总痛批 H6 不会做营销，这点我们得承认”，没有把 H6 的关键优势和提升点传播出去。

赵永坡表示，H6 搭载 Hi4 动力这方面，团队和高层存在一些意见和分歧，魏建军认为团队做事的逻辑有问题。领导认为 Hi4 技术“独一无二”，但团队考虑的地方是，研发成本、传播成本和产品效益的平衡能不能保证 H6 的 Hi4 版本的大卖。“Hi4 版本价格定高了，会影响用户体验；价格定低了，会影响整体的效益。”

赵永坡称随着领导点名，总要做些改变。“（新一代）H6 快预售了，大概年底的时候会对（现款）H6 再推送一次 OTA。”其称，新一代哈弗 H6 在动力、智能化、舒适性等方面“确实没传播好”。

新车搭载 2.0T+9DCT 动力系统，是全球唯一但在长城却是很成熟的技术，摩卡、大狗等车型都搭载这款动力总成，油耗低、可靠性高，综合效率可达 96%；换挡的平顺性和舒适性大幅度提高，可以让驾驶操控体验同步提升。

新车在智能化上的升级“在同级别一定是”最好的：搭载 8155 芯片、手车互联搭载 HiCAR 和 ICCOA、生态非常丰富。

座椅舒适度 + 品牌音响可以说在旅途体验中在同级别中“是独一无二的存在”。

目前，新一代哈弗 H6 的外观、内饰官图均已曝光，但官方暂未透露具体上市日期。

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