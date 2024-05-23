国内大模型接连降价，李开复表态技术为先：宁走国外市场，也不参与“价格战”

IT之家 5 月 23 日消息，最近一周，国内大模型接连开始降价。据IT之家此前报道，字节跳动 5 月 15 日发布豆包大模型，号称“比行业便宜 99.3%”。21 日，阿里云宣布通义千问 Qwen-Long 降价 97% 。随后百度文心大模型宣布两款主力模型全面免费。22 日，腾讯宣布混元大模型全面降价，混元-lite 调整为免费。

对此零一万物创始人兼 CEO 李开复表示：“我们关注到最近降价的现象，我认为我们的定价还是非常合理的，而且我们也在花很大精力希望成本能再降下来。整个行业每年降低 10 倍推理成本是可以期待的，而且是必然发生的，以这个角度看，现在的降价对整个行业来说就是一个好消息。”

尽管降价是大势所趋，但李开复认为，国内常看到 ofo 式的疯狂降价、双输的打法，大模型公司不会这么不理智，因为技术还是最重要的，如果技术不行，纯粹靠贴钱、赔钱做生意是行不通的。当其团队认定自己的技术值得的时候，就会坚持一个合适的价格，而绝不会靠贴钱、赔钱去做生意。

李开复明确表示不会对标这样的（市场）定价。“如果中国市场就是这么卷，大家宁可赔光、通输也不让你赢，那我们就走外国市场。”

在 LMSYS 盲测竞技场最新排名中，零一万物的最新千亿参数模型 Yi-Large 总榜排名世界第七，在中国大模型里排第一。

“我们的模型表现超过了（国内）其他模型，欢迎不认同的友商来 LMSYS 打擂台，证明我是错的。但在那发生之前，我们会继续说我们是最好的模型。”李开复在 5 月 21 日的分享会上表示。

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