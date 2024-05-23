苹果被指控其供应链可能沾染“血矿”，刚果律师团要求其回应

IT之家 5 月 23 日消息，据路透社报道，代表刚果民主共和国政府的国际律师团近日表示，苹果的供应链可能包含“冲突矿产”或“血矿”。“冲突矿产”或“血矿”指的是来自武装冲突地区的矿产，这些地区往往存在武装团体强迫劳工开采矿产，并用所得资金购买武器的情况。

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这些矿产主要包括锡、钽、钨和金，统称为 3TG。苹果本身并不直接采购矿产，而是由下游供应商购买并用于制造零部件，最终出售给苹果公司。然而，苹果会委托进行审计，以确保其供应链没有来自这些冲突地区的问题矿产。

据路透社报道，律师团已经向苹果提供了有关其审核程序漏洞的证据，并就相关问题提出了一系列质疑。

刚果（尤其是东部地区）自 1990 年代以来一直饱受暴力蹂躏，那里的各种武装团体（一些得到邻国卢旺达的支持）围绕民族认同、种族和资源展开争斗。

刚果的律师团于 4 月 22 日通知苹果 CEO 蒂姆・库克其供应链存在一系列问题，并致函苹果法国分公司，要求其在三周内做出回应。律师事务所 Amsterdam & Partners LLP 一直在调查有关刚果数家公司和武装团体开采的矿产通过卢旺达、乌干达和布隆迪走私出境的指控。

他们特别提到，一些审计师在报告苹果供应链中存在“血矿”证据后，遭到了合同终止的处罚。律师团表示，目前为止苹果尚未对此做出任何回应。律师事务所在周三的一份声明中表示，“时隔四周，这家科技巨头仍然保持沉默，既没有回答问题，也没有承认收到相关文件。”

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