郭明錤：预计苹果 2026 年推出配备折叠屏的 MacBook，售价比肩 Vision Pro

IT之家 5 月 23 日消息，此前分析师郭明錤曾称苹果计划在 2027 年推出配备 20.3 英寸可折叠屏幕的 MacBook 设备，今日他又分享了有关这款未来感十足的 MacBook 的一些重要新细节，其中之一是苹果将把发布时间提前到 2026 年。

以下是郭明錤给出的一些新信息：

可折叠屏幕的尺寸仍有可能有多种选择，此前传闻的 20.3 英寸显示屏可能会被 18.8 英寸面板取代。前者折叠后将类似于目前的 14-15 英寸 MacBook，而后者则更接近于现代的 13-14 英寸机型。

该设备预计将在 2026 年发布，比之前报道的提前了一年。

该设备预计将配备 M5 系列芯片，这与预计到 2025 年底 M4 将普及到整个 Mac 产品线的预期时间表一致。

苹果的目标是尽可能减少屏幕折痕，这需要对面板和铰链都提出很高的设计要求。因此，面板和铰链的成本非常高，目前初步估计面板和铰链的成本分别约为 600-650 美元和 200-250 美元，待量产时若良率有显著改善，成本有望再降低。

郭明錤还称，从面板与轴承的成本看，折叠 MacBook 的售价应该不便宜，若苹果无法在量产前显著改善良率并降低成本，那么折叠 MacBook 的成本可能会接近目前的 Vision Pro。但因折叠 MacBook 的产品定位相较下更为明确，故出货量应该会显著高于 Vision Pro，预估 2026 年出货量可达 100 万部以上。

IT之家注意到，苹果从未生产过全屏折叠屏设备，距离 2026 年还有很长时间，如果该消息属实，那么我们应该会在未来几个月和几年里听到更多关于该设备的爆料。

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