卢伟冰：新车型确实在开发，目前精力主要集中于小米 SU7 交付

IT之家 5 月 23 日消息，据财联社报道，小米集团总裁卢伟冰在业绩会上接受采访时表示，小米确实有其他车型在开发中，但目前公司精力全部在小米 SU7 交付上面。

卢伟冰表示，内部对于新车型有严格的保密制度，现在还不到披露时间。

在财报电话会议上，卢伟冰还披露了小米 SU7 的部分订单信息。“让我们很惊喜的是，小米汽车订单里 Max 版的占比最高，超过 40%。具体而言，大家可以理解为标准版 30%，Pro 版 30%，Max 版 40%，但其实 Max 版超过 40%。我认为我们的订单结构也非常好。另外，用户最喜欢的颜色是雅灰、霞光紫、海湾蓝和橄榄绿。霞光紫订单有百分之二十几的占比，这也是出乎我们的意料。”

卢伟冰还表示，“无论是老人还是小孩，大家都知道小米 SU7，可以说我们的破圈效应还是非常强的。苹果用户方面，我们发现苹果的用户占比超过 50%；购买用户中女性数量接近 30%，还有一部分是老公给老婆买的，所以我们认为女性车主的占比初估计大约在 40% 至 50%；BBA 用户占比超过了 29%。”

小米集团今日公告，2024 年第一季度，公司总营收达到 755 亿人民币，同比增长 27%；经调整净利润为 65 亿人民币，同比增长 101%。

IT之家另汇总此前小米第二款车型相关传闻：

3 月 29 日：有媒体号称从可靠信源获悉，小米或将于今年年底发布 SUV 车型。

4 月 23 日：有媒体给出了更详细的细节 —— 小米第二款车型定位纯电 SUV，预计于 2025 年上半年推出，延续了首款车的设计水准；第三款车型初步定位 15 万元级，预计于 2026 年推出。

4 月 28 日：有媒体援引多个独立信源消息，小米汽车已开始新平台的开发工作，该平台将采用增程式混动的动力总成，三款已规划产品均为 SUV 车型，定位家庭用车，对标理想 L7、理想 L8、理想 L9，在同一平台架构上通过轴距以及座位数的改变，进行产品区隔，但售价区间会比理想产品更低。不过，此消息后续被小米公关部经理王化、小米公司发言人双双否认。

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