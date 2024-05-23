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卢伟冰：新车型确实在开发，目前精力主要集中于小米 SU7 交付

2024/5/23 22:34:52 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 23 日消息，据财联社报道，小米集团总裁卢伟冰在业绩会上接受采访时表示，小米确实有其他车型在开发中，但目前公司精力全部在小米 SU7 交付上面

卢伟冰表示，内部对于新车型有严格的保密制度，现在还不到披露时间

在财报电话会议上，卢伟冰还披露了小米 SU7 的部分订单信息。“让我们很惊喜的是，小米汽车订单里 Max 版的占比最高，超过 40%。具体而言，大家可以理解为标准版 30%，Pro 版 30%，Max 版 40%，但其实 Max 版超过 40%。我认为我们的订单结构也非常好。另外，用户最喜欢的颜色是雅灰、霞光紫、海湾蓝和橄榄绿。霞光紫订单有百分之二十几的占比，这也是出乎我们的意料。”

卢伟冰还表示，“无论是老人还是小孩，大家都知道小米 SU7，可以说我们的破圈效应还是非常强的。苹果用户方面，我们发现苹果的用户占比超过 50%；购买用户中女性数量接近 30%，还有一部分是老公给老婆买的，所以我们认为女性车主的占比初估计大约在 40% 至 50%；BBA 用户占比超过了 29%。”

小米集团今日公告，2024 年第一季度，公司总营收达到 755 亿人民币，同比增长 27%；经调整净利润为 65 亿人民币，同比增长 101%。

IT之家另汇总此前小米第二款车型相关传闻：

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关键词：小米汽车

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