小米汽车：SU7 未来或将根据用户需求推出其他衍生版本

IT之家 5 月 20 日消息，小米汽车今日发布了第 41 集“小米 SU7 答网友问”，提到路测车跑完“全生命周期”以及部分小米 SU7 Pro 相关问题。

小米汽车表示，小米 SU7 在标准测试车辆之外，投入了 100 辆测试车进行的全国公共道路测试。这些车是按照量产标准生产的车型，在完成标准测试后继续加测，并且有部分车辆会加测到 15~20 万公里，目的是为后续的功能 OTA 保驾护航，确保持续获得高质量的新功能和更稳定的软硬件协同。

关于小米 SU7 Pro 的尾标是“SU7”，官方表示，未来小米 SU7 还会根据用户的需求，存在推出其他衍生版本的可能。遵从行业惯例，这一系列车型尾标均会以统一的“小米 SU7”作为展示。

IT之家汇总完整问答内容如下：

雷军 18 日直播时称，小米路测车要坚持跑到“全生命周期”，这是什么意思呢？

在 2024 年 5 月 18 日，小米 SU7 Pro 直播中，雷军提到“15~20 万公里”“全生命周期”，被部分网友误解为“小米 SU7 全生命周期是 15~20 万公里”。雷军所说的测试是指，小米 SU7 在标准测试车辆之外，投入了 100 辆测试车进行的全国公共道路测试。这些车是按照量产标准生产的车型，在完成标准测试后继续加测，并且有部分车辆会加测到 15~20 万公里，目的是为后续的功能 OTA 保驾护航，确保大家能持续获得高质量的新功能和更稳定的软硬件协同。在发布后仍然坚持大规模的道路测试，在行业内是十分少见的。 实际上小米 SU7 在正式发布前的测试里程已超过 540 万公里，目的是在发布前进行充分验证。截至 5 月 19 日，小米 SU7 测试车总累计测试里程更是达到近 700 万公里，目标是跑到 1100 万公里。小米 SU7 投入的测试车辆数量是行业水平的 10 倍、测试里程是行业水平的 2~3 倍。小米 SU7 的耐久性、可靠性是毋庸置疑的，测试量也远超行业水平。 综上，请大家放心，“十倍投入，认认真真造一辆好车”不是一句空话，在大家看不见的幕后，小米汽车每天都在努力，以超出行业标准的高目标为大家造一辆好车，并坚持为新功能进行充分验证，确保产品发布后真正做到常用常新，越用越好用。

小米 SU7 Pro 续航首测直播，具体能耗表现如何？

2024 年 5 月 18 日，小米 SU7 Pro 进行了续航首测的直播，包括高速路段、城市路段，能耗表现如下： 车辆状态： 小米 SU7 Pro（CLTC）续航里程：830km



车内乘客：4 人



空调：23℃左右



高速 NOA 设定速度：110km/h

能耗表现： 出发电量 98%、CLTC 续航里程 812km



到达电量 73%、CLTC 续航里程 598km



实际行驶里程 177km



行驶能耗：13.7kWh / 100km



续航保持率：82.7%

小米 SU7 的 OTA 已经宣布陆续推送，为什么我还没有收到更新？

小米 SU7 的 OTA 升级安装包采取分批次推送策略，大家收到 OTA 更新提醒的时间可能略有差异。还请大家耐心等待，我们会尽快完成对所有车辆的 Xiaomi HyperOS 1.1.2 升级推送。

小米 SU7 Pro 的尾标，为什么是 SU7 而不是 SU7 Pro？

小米 SU7 Pro，拥有「超长续航 高阶智驾」，增加了小米智驾 Max 以及超长续航的能力。未来小米 SU7，还会根据用户的需求，存在推出其他衍生版本的可能。所以这一系列的车型，我们遵从行业惯例，尾标均会以统一的「小米 SU7」作为展示。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。