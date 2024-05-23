小米汽车迎来智驾大牛，消息称前图森未来中国 CTO 王乃岩加盟

IT之家 5 月 23 日消息，36 氪汽车报道，前图森未来中国 CTO 王乃岩将加入小米汽车，向小米技术委员会主席、小米汽车自动驾驶负责人叶航军汇报。

王乃岩博士毕业于香港科技大学，擅长深度学习，是深度学习开源框架 MXNet 的核心开发者，在计算机视觉与机器学习顶级会议与期刊上曾发表论文 40 余篇。

此前王乃岩主导图森未来中国的研发与管理工作，同时负责 L2 级辅助驾驶、L4 级自动驾驶方案的开发落地，王乃岩的加入是小米智驾技术提速的标志性信号。

据IT之家此前报道，雷军 5 月 15 日宣布，从 4 月 3 日首次交付开始，43 天时间小米 SU7 交付了 1 万台车。小米在销售与整车制造上的成绩刷新了记录，雷军的工作重点开始转移至智能驾驶。

5 月 18 日，雷军驾驶小米 SU7 Pro 进行了高速、城市 NOA 的直播首秀。直播中，雷军辟谣了小米将与第三方合作视觉方案的传言。雷军在直播中两次喊话招人，公开询问是否有智驾大牛愿意加入小米。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。