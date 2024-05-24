Arc Search 创意交互：AI 网络搜索聊天变成“打电话”

IT之家 5 月 24 日消息，The Browser Company 旗下 Arc Search 今天更新推出了名为“Call Arc”的全新功能，检测到 iPhone 用户在执行打电话手势时，可以执行 AI 搜索并进行语音聊天。

用户如果想要使用“Call Arc”，只需要将手机凑到耳边，模仿打电话的动作，该功能就会自动调用 Arc Search，基于用户的自然语音进行交互，整体体验接近于电话聊天。

提问后，Arc Search 会播放短暂的等候音乐，然后提供口头回答，并随时准备回答下一个问题。语音搜索的界面类似于电话呼叫界面，带有笑脸、结束通话选项和 "扬声器" 选项，可以大声说出搜索结果。IT之家附上演示视频如下：

Arc Search 于今年 1 月首次推出，作为一款搜索应用，它结合了人工智能技术，以精心策划、易于阅读的格式呈现搜索结果。

它有一个极简的浏览器界面，用户可以进行标准搜索，也可以使用 "为我浏览" 选项，获得人工智能汇总的查询结果列表，类似于从聊天机器人那里获得的结果。

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