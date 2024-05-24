罗斯・杨曝料称因“成本原因”，苹果首款折叠屏产品为 18.76 英寸

IT之家 5 月 24 日消息，IT之家昨日援引郭明錤曝料，苹果公司的首款折叠屏产品面板由 LG Display 独家供应，目标是在 2025 年第 4 季度开始量产，预估为 20.2 英寸或者 18.8 英寸，产品将于 2026 年推出。

屏幕供应链咨询公司 DSCC 首席执行官罗斯・杨（Ross Young）在不到 2 小时内也跟进曝料，表示该设备确实将配备 18.8 英寸左右的屏幕。

Astropad 设计的可折叠屏幕 MacBook 概念机

Young 在社交媒体平台 X 上发表了一篇仅限其付费用户阅读的文章，称出于“成本原因”，他预计该设备将配备 18.76 英寸显示屏，而不是 20.25 英寸显示屏。

郭明錤说，在折叠位置，18.8 英寸 MacBook 的尺寸将与传统的 13 英寸或 14 英寸 MacBook 相似。预计配备可折叠屏幕的 MacBook 将采用全屏幕设计和虚拟键盘，但具体的设计细节尚未传出。

以下是郭明錤给出的一些新信息：

可折叠屏幕的尺寸仍有可能有多种选择，此前传闻的 20.3 英寸显示屏可能会被 18.8 英寸面板取代。前者折叠后将类似于目前的 14-15 英寸 MacBook，而后者则更接近于 13-14 英寸机型。

该设备预计将在 2026 年发布，比之前报道的提前了一年。

该设备预计将配备 M5 系列芯片，这与预计到 2025 年底 M4 将普及到整个 Mac 产品线的预期时间表一致。

苹果的目标是尽可能减少屏幕折痕，这需要对面板和铰链都提出很高的设计要求。因此，面板和铰链的成本非常高，目前初步估计面板和铰链的成本分别约为 600-650 美元和 200-250 美元，待量产时若良率有显著改善，成本有望再降低。

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