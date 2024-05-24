华硕推出 1000W ROG STRIX 白金雷鹰电源：氮化镓晶体管，预售 1499 元

IT之家 5 月 24 日消息，华硕上架了一款 ROG STRIX 1000W 白金雷鹰氮化镓电源，采用 ROG 定制散热模块、高品质全日系电容、135mm 双滚珠轴流风扇，标配柔软压纹线以及 DIY 贴纸，拥有最高 92% 转化效率，通过 80Plus 白金牌认证，首发到手 1499 元。

据介绍，ROG STRIX 白金雷鹰电源配备华硕独有的显卡稳压技术，通过连接电源上的紫色 2-Pin 接口，可以实现比普通电源快 45% 的稳压效果。

此外，全系白金雷鹰电源都采用了大功率氮化镓晶体管，对比传统硅晶体管体积更小，发热量低，转化效率更高，让整机运行更稳定高效。

这款电源还支持最新 ATX 3.0 和 3.1 标准，满足 2X 总体峰值功耗及 3X 显卡峰值功耗需求。

其他方面，这款电源采用了特殊的灰色 CPU 供电模组线，避免出现接线错误造成的硬件损坏。ROG 白金雷鹰电源采用高导铜端子，内部接针电阻更低，发热更低，有效降低接口烧毁风险。

此外，这款电源还具有 0dB 模式开关，开启后电源负载低于 40%，电源风扇将完全停转，不产生噪音，同时减少灰尘进入。IT之家附参数详情如下：

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