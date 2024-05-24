英特尔酷睿 Ultra 7 处理器加持，华硕无畏 Pro15 2024 高能 AI 超轻薄本京东 618 秒杀价 6299 元

自英特尔推出全新一代英特尔酷睿 Ultra AI 处理器后，注重轻薄便携属性的创意设计工作者迎来了春天。

恰逢 618 来临，近期想要购买一台轻薄本用于办公的小伙伴，不妨看看这款正在热卖的高能 AI 超轻薄本 —— 华硕无畏 Pro15 2024。

华硕无畏 Pro15 2024 搭载的英特尔酷睿 Ultra 7 处理器，基于 intel 4 工艺打造，拥有 16 核心 22 线程，加速频率 4.8GHz，24MB 智能缓存。配合华硕冰锋散热技术，可做到整机 50W 性能释放，能耗比出色，性能卓越稳定。

同时，酷睿 Ultra 集成 3 大 AI 引擎，因此处理器还拥有 AI 专属 NPU，可加速本地 AI 大模型工具、AIGC 绘图工具、Adobe 创意套件等专业生产力和 AI 创作工具，助力创作者实现高效生产力。

全新的锐炫核显带来 2 倍的图形性能提升，核显也能开光追，更有 XeSS 超帧优化，双编码引擎 / AVI 视频编解码加速，配合 32GB LPDDR5x 7476MHz 内存 + 1TB PCIe4.0 高速固态硬盘，无论是图片编辑、视频剪辑渲染还是热门游戏体验都更进一步。

屏幕素质也是华硕无畏 Pro15 2024 的一大卖点，其搭载的 15.6 英寸 2.8K 分辨率，120Hz 高刷 OLED 华硕好屏，每一块都经过了出厂校色，实现 △ E<1 的高精度色准，支持 100% P3 广色域，还有专业色彩管理，可进行 4 种专业色域切换，完美胜任创意设计人士对屏幕的高需求。

同时，这块屏幕还拥有 600 尼特亮度、10bit 色深和 1000000:1 对比度等优异参数加持，并拥有 DisplayHDR True Black 600 认证，配合机器内置的立体声双扬声器，支持杜比全景声和哈曼卡顿音效，让影音娱乐体验也很出色。

看的舒服，更要看的舒心，OLED 华硕好屏通过 TüV 莱茵护眼认证硬件级防蓝光和 SGS Eye Care 双重护眼认证，且支持全亮度类 DC 调光技术（HDR 模式下），保护用眼健康；独家 OLED Care 技术可实现防烧屏，大幅延长屏幕寿命的效果，无惧长期使用，售后方面也有华硕好屏无忧换新保驾护航。

针对商务人士，华硕无畏 Pro15 2024 配备 1080P+ IR AI 双摄功能，支持第四代 3DNR 降噪，让在线视频会议画面更加纯净，并通过智能人像处理技术，提供背景虚化、目光矫正、运动追踪等功能。双麦克风阵列和 AI 双向语音降噪技术，高效过滤环境杂音，通话会议语音更清晰。

对于喜欢 RGB 的用户，华硕无畏 Pro15 2024 还配有全尺寸 RGB 背光键盘，居中透光字符工艺，支持自定义色彩和微软动态光效。键盘本身拥有 1.7mm 超长键程，优化剪刀机构在保持舒适敲击手感的同时，尽可能保持安静。触控板则采用 7.1 寸超大触控面积设计，支持 240Hz 超高采样率，触控精准顺滑无延迟，按压声音小。

接口方面，华硕无畏 Pro15 2024 配备双雷电 4 Type-C 接口，双 USB 3.2 Type-A 接口，HDMI 2.1 TMDS 接口，3.5mm 音频接口，自带 MicroSD 读卡器，类型丰富，扩展全能。

外观设计上，华硕无畏 Pro15 2024 采用轻量化极简设计风格，做到了薄至 13.9mm + 轻约 1.5kg 的极致轻薄。A 面简单的文字 Logo，纯色金属机身和内衬，彰显时尚高级的颜值美学。即便如此，华硕仍提供了一块 75Wh 长寿电池，支持华硕闪充 30 分钟可充电 50%，续航表现更加持久。

外观轻薄时尚，硬件素质出色，AI 技术加持的华硕无畏 Pro15 2024 相信能给你带来全能极致的创作体验。京东 618 期间，华硕无畏 Pro15 2024 的 Ultra 7 版本开启限时秒杀价 6299 元，Ultra 5 版本 5999 元即可拿下，还支持 3 期白条免息和晒单返 100 元 E 卡等超值福利，有需求朋友别错过哦。

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