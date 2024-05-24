小米汽车：供应商伙伴已确保将共同提升节奏，满足更高产能需求

IT之家 5 月 24 日消息，小米汽车今日发布了小米 SU7 答网友问的第 43 集，主要涉及提升产能的举措及部分用车场景功能上的问题。

关于“为了提拉小米 SU7 产能有何实质性举措”，小米汽车表示，工厂从 6 月开始会双班生产，6 月将确保单月交付破万；经过 5 月初的产线改进维护，目前产能提升进展显著，并为进一步提升做好了准备。

在经过几轮关键的沟通与动员之后，供应商伙伴“已确保与我们共同提升节奏”，共同满足更高的需求。比如小米 SU7 标准版在现有弗迪电池之外，新增宁德时代的电池。

关于升级到“端到端”代客泊车之后可否设置限速的问题，官方则表示，后续将通过 OTA 进行升级。

IT之家附问答内容如下：

为了提拉小米 SU7 产能，有什么实质性举措吗？

为了尽量提升产能，工厂从 6 月开始会双班生产，6 月将确保单月交付破万； 经过 5 月初的产线改进维护，目前产能提升进展显著，并为进一步提升做好了准备。 同时，经过几轮关键的沟通与动员，供应商伙伴已确保与我们共同提升节奏，共同满足更高的需求。比如，小米 SU7 标准版在现有弗迪电池之外，新增宁德时代的电池，标准版上的两款电池都是行业头部电芯供应商； 搭载了宁德时代和弗迪电池的小米 SU7 标准版，续航里程同为 700 公里（CLTC），15 分钟补能也都是 350 公里，整车和三电系统质保也都完全一致，5 月 25 日 0 时开始锁单的标准版订单，将随机分配到装配弗迪或宁德时代电芯的小米 SU7 标准版。 今年全年，我们将确保交付 10 万辆以上，同时会进一步冲刺 12 万辆交付。

有用户反馈，分享的副钥匙无法使用最新的智能泊车辅助和直线进出功能，应该如何操作呢？

每位小米 SU7 车主共计可分享 7 个蓝牙钥匙给家人朋友，若需要分享蓝牙钥匙，使用遥控泊车辅助和直线召唤功能需要完成以下两项内容: 车主分享流程:

打开小米汽车 App, 在「车辆」界面中，选择要授权的车辆，点击「钥匙与安全」;



进入「钥匙与安全」界面后，点击「钥匙分享」, 通过手机号码添加想要授权的家人与朋友；



在「添加驾驶员」界面，确认遥控泊车与手机蓝牙钥匙授权处于选中状态；



点击「添加」并完成二次弹窗确认。

* 当车主完成以上步骤，授权用户将收到两条手机短信提示； 家人朋友创建流程:

打开小米汽车 APP, 进入「车辆」界面中；



收到“XX 用户向你分享了车钥匙”的推送后，点击「立即添加」。 在进行此项操作时需要注意如下两点: 副钥匙创建时需要车主 App 保持开启状态；

副钥匙首次使用时:

需要保证手机网络正常；



在车辆附近时，打开汽车 App 推送链接，点击配对完成钥匙的连接和认证。

小米 SU7 的车载 5G 网络可以在欧洲等国外区域使用吗？

小米 SU7 车载网络服务的网络覆盖范围取决于电信运营商，当前的“车载网络服务包”仅提供中国大陆境内（不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）的车载网络服务。

升级到端到端代客泊车后，感觉行进速度过快，可否设置限速？

目前已经接收到部分用户关于代客泊车辅助升级至端到端版本后速度过快的反馈，研发团队正在评估车速偏好设定的可能性，该能力后续将通过 OTA 进行升级，敬请期待。

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