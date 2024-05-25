《毁灭战士：黑暗时代》游戏名称曝光，消息称 6 月 Xbox 直面会上亮相

IT之家 5 月 25 日消息，游戏媒体 Insider-Gaming 的汤姆・亨德森（Tom Henderson）今天曝料，表示微软将会在 6 月的 Xbox 直面会活动中宣布《毁灭战士》游戏，且曝料游戏名称为《毁灭战士：黑暗时代》（Doom: The Dark Ages）。

关于《毁灭战士》新游戏的曝料最早可以追溯到 2023 年，美国联邦贸易委员会（FTC）诉微软一案的法庭文件泄露显示，B 社正在开发多个项目。

除了《上古卷轴 4：湮没》和《辐射 3》的重制版等项目外，文件还透露 id Software 正在开发一款名为“Year Zero”的新毁灭战士游戏，项目于 2020 年启动。

IT之家于 5 月 14 日报道，微软、B 社（Bethesda）和开发商 id Software 可能会在 6 月活动期间，推出全新的《毁灭战士》游戏。

B 社今年 1 月申请了“IDKFA”，而这个名词在初代《毁灭战士》游戏中是广为人知的作弊代码，可以获得游戏中的所有武器和钥匙。

id Software 在 2016 年重启了《毁灭战士》系列游戏，并在 2020 年推出了续作《毁灭战士永恒》。因此，今年该工作室有可能宣布推出延续故事情节的第三款《毁灭战士》游戏，并有可能在 2025 年推出。

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