小米汽车：SU7 Pro 选装电动尾翼后第四个按键为 360 全景影像，后续 OTA 带来物理按键自定义

IT之家 5 月 25 日消息，小米汽车今晚发布了小米 SU7 答网友问的第 44 集，主要涉及 SU7 Pro 车型的相关问题。

关于“小米 SU7 Pro 选装电动尾翼后物理按键功能”，小米汽车表示，第三个按键为电动尾翼调节，第四个按键为开启 360 全景影像的快捷键，在后续 OTA 升级中会带来物理按键的更多自定义功能。

据介绍，小米 SU7 Pro 搭载 Xiaomi Pilot Max 智驾系统，相较标准版具备城市领航辅助（城市 NOA）功能；SU7 Pro 目前已具备代客泊车辅助（AVP）功能，标准版后续将通过 OTA 方式升级。

关于“机械库位泊车”的问题，官方表示小米 SU7 全系车型后续都将通过 OTA 的方式进行推送。

IT之家附完整问答内容如下：

小米 SU7 Pro 后备厢支持电动位置记忆吗？

支持。在后备厢开启后，手动将其降低或升高至所需的开启高度，长按后备厢关闭按键 3s 后，响一声提示音代表后备厢开启高度记忆成功，响三声提示音代表后备厢开启高度记忆失败。 特别说明：后备厢最小设定高度为 40%；手动降低或升高后备厢高度时，请缓慢平稳地进行操作，以免组件损坏。

小米 SU7 Pro 选装电动尾翼后，第三个和第四个物理按键分别是什么功能？

根据之前用户们的反馈，我们为选装电动尾翼的 Pro 版用户准备了中控台四个物理按键。目前第三个按键为电动尾翼调节，第四个按键为开启 360 全景影像的快捷键。在后续 OTA 升级中，我们将为大家带来物理按键的更多自定义功能，敬请期待。

小米 SU7 Pro 相比标准版升级“小米智驾 Max”，在现阶段智驾功能与标准版有何区别？

小米 SU7 Pro 版本搭载 Xiaomi Pilot Max 智驾系统。 小米 SU7 Pro 版与标准版皆具备高速领航辅助（高速 NOA）、代客泊车辅助（AVP）、智能泊车辅助（APA）及遥控泊车辅助（RPA）等增强版智驾功能。 相较标准版，小米 SU7 Pro 版本具备城市领航辅助（城市 NOA）功能。 目前，Pro 版车型已具备代客泊车辅助（AVP）功能，标准版后续将通过 OTA 方式对此功能进行推送，敬请期待。

小米 SU7 Pro 现在支持机械库位泊车吗？

小米 SU7 全系车型皆支持机械库位泊车，此功能后续将通过 OTA 的方式进行推送，敬请期待。

购买小米 SU7 Pro，可以享用 2024 汽车以旧换新补贴吗？

可以的。根据商务部、财务部等 7 部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知，报废符合条件车辆并购买小米 SU7 Pro 的个人消费者，将享受 10000 元补贴。同时，不仅小米 SU7 Pro 可以，小米 SU7 标准版以及 Max 版也均可享受这一补贴。可在 2025 年 1 月 10 日 24 时之前，通过线上申请的方式，访问“全国汽车流通信息管理系统网站”，或支付宝、抖音、微信、云闪付平台搜索“汽车以旧换新”小程序，完成补贴申请。

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