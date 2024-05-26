摩托罗拉 Razr 50 折叠屏手机“证件照”公布，配备 3.6 英寸副屏

IT之家 5 月 26 日消息，日前，一款设备型号为 XT2453-2 的摩托罗拉手机在工信部入网并公布“证件照”，预计该机将于近期在国内发布。

入网信息显示，这款新机搭载 6.9 英寸 OLED 折叠屏（1080×2640）以及 3.6 英寸 OLED 副屏（1056×1066），机身尺寸为 171.3×73.9×7.2 (mm)，重量为 188 克。

IT之家汇总摩托罗拉 Razr 50 5G 海外版参数如下：

SoC：联发科天玑 7300X（2.5 GHz）

主屏： 6.9 英寸 OLED，1080 x 2640 分辨率，120Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证

副屏： 3.63 英寸 OLED

后置摄像头： 50MP + 13MP

前置摄像头： 32MP

RAM： 8GB

存储空间：256GB

电池： 4200mAh

连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC

尺寸： 171 x 74 x 7.2mm

重量： 188 克

此外，这款新机此前已经通过国内 3C 认证、无线电核准，目前已经三证齐全只待上市。关于摩托罗拉 Razr 50 折叠屏手机的更多消息，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。