奇瑞捷途 X90 PRO 至臻版车型上市，指导价 15.49 万元

IT之家 5 月 27 日消息，奇瑞今天为旗下捷途 X90 PRO 车型新增“至臻版”，该版本车型指导价为 15.49 万元，相对于现款 2.0T 豪华版新增方向盘加热、前排座椅加热、主驾座椅通风、手机无线充电功能。IT之家整理目前捷途 X90 PRO 产品线系列车型信息如下：

车型 指导价 1.6T 精英版 5 座 12.79 万元 1.6T 豪华版 5 座 13.69 万元 2.0T 豪华版 5 座 14.79 万元 2.0T 至臻版 5 座 15.49 万元 2.0T 尊贵版 5 座 15.59 万元 2.0T 旗舰版 5 座 16.99 万元

外观方面，该车采用徽城翘楚 2.0 设计语言，整体造型与山海 L9 基本一致，但前脸采用了直瀑式格栅，还拥有分体式头灯组、贯穿式 LED 灯带、贯穿式尾灯，尾部带有 X90 PRO 标识。

座舱部分，捷途 X90 PRO 配备平底造型方向盘、悬浮式中控屏、贯穿式出风口、电子挡把，搭载高通骁龙 8155 车机芯片。

智能化方面，该车集成了智能远程启动、蓝牙钥匙（PEPS）、全时互动语音控制系统等功能，还支持车联网 + WIFI 和 GPS + 北斗导航定位系统，还支持 L2.5 级辅助驾驶功能，入门级车型具备后泊车雷达，中高配具有前后泊车雷达，支持 AUTOHOLD 自动驻车技术。

规格方面，该车尺寸分别为 4858x1925x1780 毫米，轴距为 2850 毫米，搭载鲲鹏 2.0T 发动机，最大功率 187 千瓦，最大扭矩 390 牛・米，匹配 7 挡湿式双离合变速箱。

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