骁龙 7c+ Gen3 处理器、3.4GB 内存，微软 Win11“Recall”功能在低配设备上运行成功

IT之家 5 月 27 日消息，微软上周发布了 Surface 新品的同时，还推出了适用于 Windows 11 的全新 AI 功能“回忆”（Recall）。这项功能通过定期截屏，创建可搜索的屏幕活动历史记录，方便用户查找过去看过的内容。然而，目前该功能仅限于配备高通骁龙 X 系列处理器的 Copilot+ 电脑使用。

好消息是，技术爱好者已经开始着手让 “回忆” 功能在其它 Windows on ARM 设备上运行。一位名为 @thebookisclosed 的开发者 Albacore 成功地在仅配备骁龙 7c+ Gen3 处理器和 3.4GB 内存的低配电脑上运行了“回忆”功能，而微软官方宣称该功能的最低运行内存需求为 16GB。

IT之家注意到，Albacore 指出他们使用的骁龙 7c+ Gen3 处理器虽然缺少微软提到的用于该功能的专用神经处理单元 (NPU)，但“回忆”功能在这款机器上运行得“令人惊讶的好”，他们计划很快发布一份详细指南，让 Surface Pro X 和其他类似 ARM 设备的用户也能使用 “回忆” 功能。

对于使用传统 x86 架构处理器的用户来说，想要用上“回忆”功能可能就没那么容易了。不过，如果社区投入足够多的精力，未来或许也有望在 x86 机器上运行此功能。

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