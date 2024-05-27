宝马工厂机器狗上岗，可“嗅探”故障隐患

IT之家 5 月 27 日消息，近日，宝马位于英国汉姆霍尔（Hams Hall）的发动机工厂引进了一只名为 SpOTTO 的“机器搜查犬”，来帮助检测生产线问题。

这让人不禁联想到雷・布拉德伯里小说《华氏 451》中令人毛骨悚然的机械猎犬，不过宝马这次引进的 SpOTTO 可没有小说中机械猎犬的那些暴力功能，SpOTTO 由波士顿动力公司制造。

SpOTTO 这个名字来源于两位奥托 (Otto) —— 其中古斯塔夫・奥托是宝马的联合创始人之一，而尼古拉斯・奥托则是四冲程内燃机的发明者。SpOTTO 将成为汉姆霍尔工厂的一员，这个位于英格兰中部地区的工厂每年生产 40 万台宝马和 MINI 的 TwinPower 涡轮增压发动机。SpOTTO 的作用是帮助工厂发现潜在的问题，确保生产顺利进行。

据IT之家了解，SpOTTO 能通过视觉、热成像和声音传感器来检测过热的机器和压缩空气泄漏等问题，这些问题如果不及时发现，可能会导致工厂停工或效率低下。

SpOTTO 还能爬楼梯，并为宝马的汉姆霍尔工厂数字孪生体收集数据。未来，它可能还会承担更多任务，比如读取模拟控制装置数据。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。