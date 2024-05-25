能侦察能打击：中国机器狗亮相“金龙-2024”联演，精准突击“恐怖分子”

IT之家 5 月 25 日消息，据央视报道，中柬“金龙-2024”联演适应性训练正在柬埔寨王家军某训练基地进行，其中我国最新智能无人化装备 —— 机器狗的亮相引人关注。

在模拟街区外，中方参演队员接到指令后，远程操作机器狗迅速上前查明街区外围障碍情况，同步将铁丝网、废旧轮胎、破胎器等现场障碍物情况回传给指挥部。

据介绍，这款机器狗身形小巧，体重约 15 公斤，配备一个超广角感知系统，腹部装载电池和动力系统，它不仅能完成前进、横卧、跳跃、后退等动作，还能自主规划路线，避开障碍物，可在侦察环节中迅速抵近目标，并将侦察画面实时回传给指挥部。

除此之外，演训场上还有另一款机器狗同样也十分吸睛。这款 100 多斤的“大只”机器狗上挂载步枪，在操作员的控制下快速前进，在强击突入训练环节帮助参演队员对多名隐藏在建筑物中的持枪“恐怖分子”实施突破和“尖刀”强击突入，迅速瞄准目标进行打击。在确认安全后，中柬双方参演队员鱼贯而入，完成后续清剿任务。

参演队员陈威介绍称，B1 四足机器狗可以在日常训练当中代替队员先行进行侦察和发现敌人后火力打击，是城市攻防作战中的新成员。

IT之家注意到，除机器狗外，央视表示我国参演官兵还将察打一体无人机、运载无人机、侦察无人机等多款智能化无人装备融入侦察、控制、突入、打击等各个关键环节。

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