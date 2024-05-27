研究显示：2011 至 2024 年的电动汽车只有 2.5% 更换过电池

IT之家 5 月 27 日消息，一项来自 Recurrent 的研究显示，电动车电池的更换率总体而言较低。剔除雪佛兰 Bolt EV 等知名召回事件后，2011 至 2024 年生产的电动汽车中，仅有 2.5% 的电池组被更换过。

IT之家注意到，电动汽车的批评者经常将电池更换成本高昂（最高可达车辆价值的一半）作为电动车不如燃油车的论据之一，的确，电池更换对消费者来说是一笔不小的开销。

然而，Recurrent 的研究表明，电池更换实际上非常罕见。尽管过去几年通用汽车和现代汽车都曾有过电池召回事件，但绝大多数电动汽车的电池仍在原车上使用。这一点尤其体现在特斯拉身上，特斯拉是美国电动汽车销量的主力军。

Recurrent 的研究结果显示：“在排除大规模召回事件的情况下，所有年份和车型的电池更换率仅为 2.5%。与去年相比，这一比例的上升完全是因为老旧车型的增加。对于 2015 年之前的老旧车型，电池更换率为 13%，而 2016 年及以后的新车型的电池更换率还不到 1%。”

即使是与电池相关的召回事件，也没有给消费者带来太多经济上的损失。Recurrent 的研究表明，迄今为止，保修期内的电池更换都由汽车制造商自行承担。

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