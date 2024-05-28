11 年吸金 91.18 亿美元，《GTA》系列游戏“金字招牌”熠熠生辉

IT之家 5 月 28 日消息，根据 Take-Two Interactive 的最新财报，自《侠盗猎车手 5》（GTA 5）于 2013 年年底发行以来，Rockstar Games 从《侠盗猎车手》系列中获得的总收入已超过 90 亿美元。

基于月度数据，从 2013 年第 4 季度发行开始到 2024 年 3 月底，《GTA》系列的累计收入已达 91.18 亿美元（IT之家备注：当前约 661.05 亿元人民币）。

上述收入包括《GTA 5》在 3 代游戏主机上的全套游戏销售额，2020 年重新发行的《侠盗猎车手：三部曲--终极版》的销售额、《GTA Online》游戏内购以及该系列其它游戏的销售额。

IT之家今年 5 月 17 日报道，《侠盗猎车手 V（GTA 5）》的全球销量已突破 2 亿套。本作在 2023 年 8 月出货量为 1.85 亿。这意味着在短短 9 个月内，又有 2000 万份游戏售出，平均每三个月销售 500 万。

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