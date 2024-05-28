消息称《勇者斗恶龙 3：HD-2D 重制版》将亮相 6 月任天堂直面会，初代二代复刻游戏筹备中

IT之家 5 月 28 日消息，昨天是《勇者斗恶龙》系列游戏发售第 38 周年，《勇者斗恶龙》X 平台官方账号适时官宣了游戏“《勇者斗恶龙 3：HD-2D 重制版（Dragon Quest III HD-2D Remake）》”将登陆 PS5、Xbox Series X|S、Switch、PC（Steam）的消息。

今天消息源 Midori 声称本作将出现在新一轮的任天堂直面会上。参考此前官方消息，任天堂直面会将在 6 月举行。

此外，消息源还透露 SE 将复刻《勇者斗恶龙》初代和二代作品，同样采用“HD-2D”形式，构成《勇者斗恶龙三部曲：HD-2D 重制版》。

据介绍，HD-2D 重制版可以看作“是原版像素人物模型”代入至经过高清重制、带有体积光的 3D 场景中，相关技术类似IT之家此前报道的《星之海洋：第二个故事 R》。

▲ 官方此前公布的《勇者斗恶龙 3：HD-2D 重制版》游戏截图

▲ 《星之海洋：第二个故事 R》采用的 3D 背景

而对于原版《勇者斗恶龙 3》而言，这款游戏最早于 1988 年在日本 FC 游戏机平台发售，随后又于 1992 年在北美以“Dragon Warrior III”为题发售。

据悉，这款游戏是“洛特三部曲”故事线的最后一作，而在剧情时间线上则是首章。游戏讲述了勇者斗恶龙的勇者将世界从恶魔手里拯救出来的冒险故事。在游戏中玩家将与不同职业的人组成一个团队，在世界各处旅行，访问各个城镇与地点，并到达大魔王巴拉摩斯的老巢与之展开斗争。

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