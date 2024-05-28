宝马：Skytop 概念车有望限量生产 20-25 辆

IT之家 5 月 28 日消息，宝马集团设计总监 Adrian van Hooydonk 近日表示，在刚结束的意大利埃斯特庄园老爷车展上亮相的全新概念车 Skytop，可能会在 2026 年之前限量生产 20-25 台，最终决定将取决于潜在客户的反应。

Hooydonk 在埃斯特庄园车展媒体活动上透露了这一消息，他提到由于二手市场上经典 Z8 车型价格高昂，如果需求足够，宝马可能会为 20-25 位幸运客户生产 Skytop。IT之家注意到，尽管 Skytop 概念车拥有豪华旅行车的比例，但敞篷双座设计和 V8 发动机则与 1998 年的 Z8 roadster 相似。

Skytop 基于宝马 M8 Competition 打造，搭载与 M8 Competition 相同的 4.4 升双涡轮增压 V8 发动机，可提供 460 千瓦的最大功率和 750 牛・米的峰值扭矩，不过有传言称该发动机可能会针对限量版 Skytop 进行进一步调校。传动系统预计将匹配 8 速自动变速箱和偏后驱的 M xDrive 系统。

参考宝马其他限量车型，Skytop 的售价将远远高于其所基于的 M8 Competition。量产版是否会保留概念车的一些设计元素，例如由两片可拆卸的皮革顶棚、超薄 LED 灯以及巧妙集成的门把手，目前还不得而知。

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