Steam 新一周销量榜：《对马岛之魂：导演剪辑版》两连冠

IT之家 5 月 28 日消息，V社今天公布了 Steam 平台最新一周销量榜（2024 年 5 月 21 日-2024 年 5 月 28 日）。

Steam 新一周的全球冠军再次被《对马岛之魂：导演剪辑版》拿下（排除掉免费游戏内容和 Steam Deck），该游戏已经连续两周登顶 Steam 销量榜。

IT之家附全球 Top 10 榜单： 1. 《对马岛之魂：导演剪辑版》 2. 《艾尔登法环》 3. 《赛博朋克 2077》 4. 《全面战争：战锤 3》 5. 《博德之门 3》 6. 《严阵以待》 7. 《绝地潜兵 2》 8. 《艾尔登法环 DLC：黄金树之影》 9. 《地狱之刃 2：塞娜的史诗》 10. 《过山车之星》

IT之家附国区 Top 10 榜单： 1. 《艾尔登法环》 2. 《火影忍者 疾风传 终极风暴 4》 3. 《赛博朋克 2077》 4. 《过山车之星》 5. 《艾尔登法环 DLC：黄金树之影》 6. 《潜水员戴夫》 7. 《全面战争：战锤 3》 8. 《刺客信条 ® 奥德赛》 9. 《对马岛之魂：导演剪辑版》 10. 《博德之门 3》

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