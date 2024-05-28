全空间保鲜 + EPP 超净系统：海尔 501L 零嵌法式冰箱 4566 元 3 期免息

海尔 太白系列 BCD-501WGHFD14W9U1 零嵌法式冰箱 501L 日常售价 7999 元。

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此款支持两侧 0cm 散热边距（零嵌），底部前置散热。

501L 大容量，6 大空间科学分区，满足多样储存需求。

EPP 超净系统，海量囤货不易串味。冷藏干湿分储，冷冻智能恒温，守护食材原鲜营养与口感。

冷冻智能恒温保鲜科技：阻隔化霜热气回流，食材温度波动 < 1℃，牛肉冷冻 30 天原汁原味；汁液流失率≤2%，蛋白质营养折损率 < 10%。

产品参数

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