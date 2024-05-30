招聘信息暗示苹果新动向，已着手开发安卓版 Apple TV 应用

IT之家 5 月 30 日消息，彭博社马克・古尔曼（Mark Gurman）在最新一期 Power On 时事通讯中，基于最新发现的招聘信息，认为苹果公司内部正为安卓手机开发 Apple TV 应用程序。

苹果正在为 Apple TV 应用团队招募一名高级安卓软件工程师，这位工程师的任务是领导开发“数百万人用来观看和发现电视和体育节目的应用程序”，从描述来看苹果公司计划在安卓手机、安卓平板上推出其 Apple TV 应用程序。IT之家附上截图如下：

当前安卓用户如果想要使用 Apple TV 服务，主要通过浏览器访问 tv.apple.com 实现，另外苹果已经为包括 Chromecast with Google TV 在内的 Android TV 设备推出 TV 应用，但是并未在安卓主平台上提供该应用。

苹果只在安卓手机上提供少量应用程序，如 Apple Music、Move to iOS 和 Beats 应用程序。

Apple TV 应用目前已经登陆多台设备，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple TV、Apple Vision Pro、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series S、Xbox Series X、Roku 和亚马逊 Fire TV 流媒体棒、部分智能电视等。

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