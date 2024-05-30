CIRP：苹果 Apple News+ 订阅增长速度是美国主要出版商的 4 倍

IT之家 5 月 30 日消息，市场分析公司 CIRP 发布了一项最新研究报告，对比了美国地区 Apple News+ 订阅量与纽约时报、华尔街日报和华盛顿邮报等主要出版商的增长情况。

有出版商表示，Apple News + 已经能代表“大量直接收入来源”，并可能会在经济放缓的情况下成为一种救星。

苹果上一季度财报显示，包含 Apple News+ 在内的服务类别总体收入同比增长了 14.2%。而 CIRP 数据显示，苹果在 Apple 用户的订阅增长方面表现优于美国主要出版商。

根据 CIRP 的数据，从 2020 年到 2024 年，Apple News + 在美国的订阅量从 15% 增长到了 24%。与此同时，纽约时报和华盛顿邮报的订阅量仅增长了 2%，华尔街日报的增长为 3%。

CIRP 数据显示，目前已经有近四分之一的美国苹果用户正在为 Apple News+ 付费。该公司还强调，通过加入苹果的服务，出版商将能够获得“数千万用户”。

不过 CIRP 这项研究只是调查了“苹果设备用户”，而不是所有消费者。此外，CIRP 也没提供支付 12.99 美元（IT之家备注：当前约 94 元人民币）单独订阅 Apple News+ 的用户与通过 32.99 美元（当前约 239 元人民币）订阅 Apple One（含 Apple News+）用户之间的比例。

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