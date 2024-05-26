今年 1-3 月全国民用无人机累计飞行 3592.6 万架次，同比增长 11.2%

IT之家 5 月 26 日消息，在近日召开的 2024 国际低空经济与无人系统博览会暨第八届世界无人机大会论坛上，中国民航局空管行业管理办公室空中交通管制处一级调研员杨非表示，今年 1-3 月，全国民用无人机累计飞行 3592.6 万架次，同比增长了 11.2%。

参考IT之家上月报道，民航局《民用无人驾驶航空器操控员和云系统数据统计报告（2023 年）》显示，截至 2023 年底有 19.44 万人拥有无人机操控员执照，较上年增加 5.6 万人，显示当前我国民用无人驾驶航空器（无人机）产业蓬勃发展，无人机操控员规模持续增长。

不过无人机增长背后的“黑飞”问题依然值得重视，杨非声称，截至今年 3 月底，实名登记的无人机从 2017 年的 37 万架，增长到现在的 162.5 万架，“远低于实际运行数量”。

参考目前已经实施的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，在《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》下，微型无人机适飞高度不超过 50 米，轻、小型无人机适飞高度不超过 120 米。操作无人机的飞手还应登录民航部门官网为所属无人机进行实名注册登记，并将登记后生成的二维码打印粘贴在无人机机身显眼处，违反规定“未经实名登记实施飞行活动”的飞手，由公安机关责令改正，并处 200 元以下罚款，情节严重的，处 2000 元以上 2 万元以下罚款。

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