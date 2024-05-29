苹果沉浸式摄像机清晰照曝光，用于拍摄 Vision Pro 内容

IT之家 5 月 29 日消息，苹果尚未透露如何为 Vision Pro 拍摄沉浸式视频，但美国职业足球大联盟 (MLS) 比赛的照片揭示了其使用的摄像装备。

近日，一位 Reddit 用户 Joe-notabot 上传了一组照片，首次清晰展示了苹果在 MLS 西雅图海湾人队与波特兰木材队比赛中使用的摄像机系统。

此前曾有过传闻称苹果正在使用 VR 摄像机系统拍摄 Apple TV+ 的节目内容。然而，Joe-notabot 上传的照片不仅更清晰地展现了摄像机本身，还透露了一些关于摄像机摆放位置的细节。

虽然照片并不能完全揭示整个摄像机系统的细节，但可以看到其中一台摄像机使用了 Anton Bauer 公司出品的 Dionic 26V 98Wh 锂离子电池，该款电池售价超过 700 美元（IT之家备注：当前约 5075 元人民币），容量巨大。

据悉，苹果在本次 MLS 比赛中使用了八台摄像机，其中约一半处于固定位置。有两台摄像机被放置在球门后方球门线内的高架平台上，另外一些摄像机则被分别安放在球员替补席上方、球迷看台后方的中心线上方以及靠近边线的位置。剩余的三台摄像机则可以移动，由摄影师携带，在赛场内灵活拍摄。

这些摄影师拒绝透露他们的工作细节，只是在中场休息时被拍到更换存储卡。

到目前为止，苹果仅发布了少量沉浸式体育视频短片。

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