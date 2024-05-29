中国消费者诉苹果反垄断案一审宣判：苹果有市场支配地位，但未滥用

IT之家 5 月 29 日消息，据第一财经报道，5 月 29 日，上海知识产权法院宣布了中国首例消费者起诉“苹果”垄断案的一审判决结果。法院认定苹果公司在中国软件市场拥有市场支配地位，但并未滥用该地位，驳回原告金某的诉讼请求。

IT之家搜索获悉，2021 年初，上海用户金某在苹果手机应用商店购买 App 时发现，其只能选择 Apple Pay 这唯一一种支付方式，而无法选择微信支付和支付宝等常用的移动支付方式。同时，该用户发现，由于开发者需要向苹果支付交易金额 30% 的佣金（即“苹果税”），故相同的应用产品，消费者在苹果应用商店的购买价高于安卓应用商店的购买价。

该用户认为，苹果公司、苹果上海公司滥用市场地位，实施了搭售、拒绝交易、限定交易和不公平高价行为，通过损害消费者利益的方式，在中国市场谋取巨额利润。

为此，金某向法院提起诉讼 —— 要求两公司立即停止滥用市场支配地位的行为等，给予赔偿经济损失人民币 10 万元，并在《中国知识产权报》《法制日报》等报纸及苹果中国官网刊登道歉声明。上海市知识产权法院于 2021 年 2 月 2 日立案。

原告的代理律师表示，尊重一审法院的判决结果，但将会就本案上诉至最高人民法院。

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