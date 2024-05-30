苹果钱包将支持日本“身份证”：美国以外首次，通过 iPhone 进行身份验证

IT之家 5 月 30 日消息，苹果今日宣布，将在日本推出身份证明功能，这是首次在美国以外的国家推出。

苹果计划从明年春季开始，让居住在日本的用户可以在苹果钱包中使用个人番号卡（IT之家备注：类似国内的身份证）。通过这一功能，日本用户可以将个人番号卡无缝添加到 iPhone 的苹果钱包中，像使用实体卡一样办理公共证明等事务，或通过“我的门户”iOS 应用程序访问在线行政服务。

日本数字化担当大臣表示，“目前日本的个人番号卡已经有超过一亿人申请，在各种政府和民间的在线服务中广泛使用，还可以在超过六万家便利店使用行政服务，甚至在灾害和急救中也能发挥作用。”

苹果表示，当此功能可用时，用户只需打开钱包，选择自己的个人番号卡，双击 iPhone 的侧边按钮，通过 Face ID 或 Touch ID 进行认证，然后将 iPhone 靠近非接触式身份证读卡器，即可面对面出示身份证明。

隐私方面，苹果称他们使用了一种安全的方法来添加和使用身份证明，用户过去展示的信息，如何时、何地共享了哪些个人信息，都会被加密并仅存储在用户的设备上，苹果不会知道用户的展示历史。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。