利好消费者：美国两州禁止苹果“零件配对”做法

IT之家 5 月 29 日消息，继今年 3 月俄勒冈州出台类似禁令之后，科罗拉多州也将“零件配对”做法纳入“维修权”立法并予以禁止。

“零件配对”是指将组件（例如屏幕）的序列号与 iPhone 本身的序列号进行数字配对，即使用户将一个原装苹果组件换成另一个，由于配对不匹配，维修也无法完全成功，这可以防止使用拆解的零件进行维修。例如在 iPhone 13 上，更换屏幕会导致 Face ID 无法使用。由于必须使用苹果认可的零件，许多维修变得很昂贵。

IT之家注意到，俄勒冈州是美国第一个正式立法禁止“零件配对”的州，该法令将于 2025 年 1 月起对智能手机生效。公益组织 PIRG 报告称，科罗拉多州现在也采取了同样的措施。

科罗拉多州居民现在拥有美国最广泛的维修权利。这项新法律建立在科罗拉多州之前保护农用设备和电动轮椅维修权的法律之上。

科罗拉多州也是第二个在其电子产品立法中加入限制公司使用软件锁来限制维修（即“零件配对”）的州。州长贾里德・Polis 表示，这项法律将节省资金并减少浪费。“保护我们修理自己损坏设备的权利将节省资金、支持小型企业并减少电子产品浪费。今天，我们正在努力保护科罗拉多居民的维修权，以确保制造商无法强迫科罗拉多居民支付高额的维修费用。”

尽管苹果已经通过提供一种在维修设备时要求公司“认可”二手零件的方法软化了其对“零件配对”的立场，但俄勒冈州和科罗拉多州都更进一步，完全禁止了这种做法。9to5mac 称，其他州可能会效仿他们的做法，苹果和其他公司最终可能不得不放弃“零件配对”。

多年来，苹果一直大力游说反对“维修权”立法，无论是在州级还是联邦层面，都花钱进行抵制，试图完全阻止该立法或尽可能削弱其效力。该公司在 2021 年推出了“自助维修计划”后，立场发生了 180 度转变。与此同时，该公司停止反对“维修权”立法，并开始积极支持它们。

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