消息称谷歌安卓 15 “自适应振动”为 Pixel 独占：手机放沙发上加大振动、放桌子上减少振动

IT之家 5 月 30 日消息，MKBHD 频道主播马克斯・布朗利（Marques Brownlee）昨日分享了一段视频，介绍了谷歌安卓 15 系统中的诸多新功能、新特性。

安卓开发者 Mishaal Rahman 随后转发这段视频，并介绍了这些新功能 / 新特性的细节，其中值得关注的一项是，安卓 15 系统“自适应振动”功能为 Pixel 手机独占。

Rahman 在推文中表示：“自适应振动功能为 Pixel 手机独占，所以不要期望在其它运行安卓 15 的手机上体验该功能（除非 OEM 厂商推出自家版本）”。

IT之家 5 月 17 日报道，该功能位于安卓 15 Beta 2 设置的“声音和振动”>“振动和触觉”下，目前在 Pixel 7 Pro 和 Pixel 8 Pro 手机上已经生效。

根据功能描述，“自适应振动”会根据你所处的环境自动调整手机的振动，而工作原理是使用手机的麦克风和其它传感器，确定声音和周围环境。谷歌承诺为了保护隐私，不会记录任何数据。

在自适应振动页面上，Android 提供了一个有用的动画，解释了该功能的作用。动画显示，启用该功能后，当手机放在沙发上时，手机触觉的振动强度会更大，而放在桌子上时，振动强度会更小。

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