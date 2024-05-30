开工推迟至 2025 年 5 月，英特尔德国 Fab29 工厂因欧盟补贴审批再次延期

IT之家 5 月 30 日消息，德媒 Volksstimme 报道称，英特尔公司位于德国的 1nm 级晶圆厂 Fab 29 因清理黑土和欧盟补贴审批而延期，新的开工日期推迟到 2025 年 5 月。

英特尔表示虽然开工日期有所延迟，如果加快进度完成建设和工具安装，该工厂仍可能在 2027 年年底至 2028 年年初期间投产。

该项目计划于 2023 年上半年开工，但由于补贴延迟而推迟到 2024 年夏季，然而，欧盟竞争管理局尚未批准为这个耗资 300 亿欧元的项目提供 99 亿欧元的补贴，这导致了项目的推迟。

英特尔公司正在相应调整计划，重点关注基础设施建设和土地征用，为推迟施工做准备。

IT之家今年 3 月 23 日报道，在英特尔拟定的德国马格德堡工厂开发区，考古人员发现了两座新石器时代的古墓，可能会导致施工项目延期。

根据此前公示的蓝图，英特尔在马格德堡购入了相当大的一块土地，目前一期的 Fab29.1 和 Fab29.2 两栋建筑（图中蓝色部分）及配套设施所占位置仅是总面积的约 1/4。这意味英特尔有望未来在德国进一步扩大生产规模。

Fab29.1 和 Fab29.2 两座厂房高三层，每层高度在 5.7 至 6.5 米之间，加上用于空调和供暖的屋顶结构，建筑物整体高度达到 36.7 米。其中第二层将成为 High-NA EUV 光刻机的落座地，上下两层用于材料物流。

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