谷歌安卓 Live Captions 将新增指示条，可拖动调整字幕显示行数

IT之家 5 月 30 日消息，安卓开发者米沙尔・拉赫曼（Mishaal Rahman）今天发布推文，表示谷歌即将优化安卓系统的 Live Captions 功能，会显示新的指示条，用户可以拖动它来更改字幕显示的行数。

Live Captions 是安卓系统中的一个辅助功能，检测手机中播放的音频内容，并自动实时将相关语音转录为字幕。

这项功能对于有听力障碍，或者在某些使用场景下很难听清内容的人来说，是非常实用的辅助功能。

Live Captions 的不足之一是，生成的字幕显示在一个浮动框中，目前无法调整大小，谷歌在 I / O 大会上曾表示将改进这项体验。谷歌表示会在 5 月上线该功能，但今天已经是 30 日，仍没有上线。IT之家附上截图如下：

尽管谷歌表示，Live Caption 的新指示栏将允许用户定制所显示的字幕行数，但它并没有说明具体可以显示多少行。谷歌分享的图片显示了四行，但鉴于目前根据文字大小已经可以显示两到三行，因此很可能可以显示更多行。

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