小米发言人：小米汽车从未有过收购或控股恒大汽车的计划和举动

IT之家 5 月 30 日消息，小米公司发言人今日发文称，“针对近期谣言，我们郑重澄清如下：小米汽车从未有过收购或控股恒大汽车的计划和举动。”

IT之家注意到，近日有网上传闻称，小米汽车欲收购恒大汽车 58.5% 股权。关于收购原因，网易汽车博主 @楚楚的留香 表示，主要是小米 SU7 销售火爆，而小米北京工厂 1 期、2 期合计产能为 30 万辆，为更好推进小米 SU7 产能以及为第二款 SUV 车型量产做准备，小米汽车计划利用恒驰天津工厂快速扩充产能。

对此，小米方面曾回应称，没听说这回事，我们目前正在积极拓展产能，我们自己的二号工厂也已经动土。

其实，早在 2021 年便有消息称“恒大集团正在与小米和深圳政府支持的投资公司进行谈判，试图出售其电动汽车部门的部分股权”。对此，恒大汽车曾发表声明称，“恒大汽车在战略股东引进过程中，曾与小米集团有过初步交流，并未深入洽谈推进”。

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