谷歌将在马来西亚投资 20 亿美元：建数据中心 / 进一步开发 AI，拟创造 2.65 万个就业岗位

IT之家 5 月 30 日消息，谷歌今日通过声明宣布，承诺在马来西亚投资 20 亿美元（IT之家备注：当前约 145.2 亿元人民币），投资项目包括建设首座数据中心、新的谷歌云区域以及进一步开发人工智能等。

Alphabet 首席财务官 Ruth Porat 表示，此次为谷歌在东南亚国家最大的投资计划。上述投资包括培养当地民众 AI 素养的计划，预计到 2030 年将为马来西亚 GDP 带来超 32 亿美元（当前约 232.32 亿元人民币）贡献，创造 2.65 万个就业岗位。

马来西亚总理安瓦尔・易卜拉欣表示，“毫无疑问，这将使马来西亚成为使用和支持基于数字技术服务的领先国家之一。”

本月初，微软也公布了其在马来西亚的投资计划：将在未来四年内投资 22 亿美元（当前约 159.72 亿元人民币）以支持马来西亚的数字化转型，这是该公司进军马来西亚市场以来的最大单笔投资。这笔投资包括在当地建设云端、AI 的基建设施，为 20 万当地居民提供技能培训机会，以及建立全国 AI 卓越中心并提升当地网络安全能力和支持当地开发者社群的发展。

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