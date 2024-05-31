遥测影响安卓版 Firefox 浏览器性能，Mozilla 已初步锁定原因

IT之家 5 月 31 日消息，Mozilla 官方宣布启动安卓版火狐 Firefox 浏览器调查程序，分析遥测（Telemetry）对浏览器性能的影响。

根据用户反馈，安卓版 Firefox 浏览器启用遥测之后不仅会影响网站的加载，还会影响浏览器的启动。

例如在 CNN 上测试的结果显示，开启遥测后调用 CPU 加载页面的时间增加了 16.5 秒。

IT之家翻译 Mozilla 官方回复内容如下

这意味着设备磁盘在页面加载、滚动、视频播放、启动等各种情况下都会进行大量写入。

例如，我们观察到在滚动过程中每秒有数百次写入（在 bug 1898515 关闭导致大部分更新的指标之前），在加载 cnn.com 时有~32000 次写入。

在我们测试的 Pixel 6 上，每次写入耗费的 CPU 时间约为 0.5 毫秒，因此加载 cnn.com 需要额外耗费 16.5 秒的 CPU 时间。