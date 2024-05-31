OPPO Reno12 / Pro 手机现已开售：首个能发布实况照片的安卓机，2699 元起

IT之家 5 月 31 日消息，OPPO Reno12 / Pro 手机今日迎来首销，全系等深四曲柔边直屏设计，首发 2699 元起。

OPPO Reno12

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3199 元

OPPO Reno12 Pro

12+256GB 售价 3399 元

16+256GB 售价 3699 元

16+512GB 售价 3999 元

▲ IT之家图赏：OPPO Reno12 标准版

OPPO Reno12 标准版手机提供千禧银、柔和桃、乌木黑 3 款配色，厚 7.3mm（乌木黑厚 7.25mm），重 179g；Reno12 Pro 提供银幻紫、香槟金、乌木黑 3 款配色，厚 7.55mm（银幻紫厚 7.6mm），重 183g（银幻紫重 184g）。

OPPO Reno12 系列采用 6.7 英寸 2412×1080 OLED 四曲柔边直屏，支持 120Hz 刷新率（60/90/120Hz 三档）、2160Hz 高频 PWM 调光，激发亮度 1200nit，支持 Pro XDR 显示、10.7 亿色显示，康宁 Victus 2 保护玻璃。

▲ IT之家图赏：OPPO Reno12 标准版

OPPO Reno12 标准版搭载首发联发科天玑 8250 星速版芯片，OPPO Reno12 Pro 搭载联发科天玑 9200+ 星速版芯片，均辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 3.1 闪存。此外，该机全系搭载 5000mAh 电池，支持 80W 快充。

OPPO Reno12 系列是首个可以在小红书发布实况照片的安卓手机。据介绍，OPPO Reno12 的实况照片可叠加 OPPO 经典的美颜效果，支持叠加多种滤镜效果，支持全焦段、支持前后置，默认封面帧支持 ProXDR 显示。

▲ IT之家图赏：OPPO Reno12 Pro

影像方面，OPPO Reno12 前置 50MP（三星 S5KJN5，1/2.75 英寸），后置 50MP 主摄（索尼 LYT-600，1/1.95"，OIS）+8MP 超广角（索尼 IMX355，1/4 英寸）+50MP 人像长焦（三星 S5KJN5，1/2.75 英寸，2 倍光学变焦）三摄；OPPO Reno12 Pro 则将后置主摄换成了 50MP 主摄（索尼 IMX890，1/1.56 英寸，OIS），其它摄像头跟 OPPO Reno12 的相同。

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