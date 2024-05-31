吉利与雷诺正式成立动力总成技术公司 HORSE Powertrain，目标年产能约 500 万套

IT之家 5 月 31 日消息，吉利控股集团官宣，吉利和雷诺集团已经在 2023 年 7 月 11 日签署合资协议，合资公司成立已获相关部门批准，2024 年 5 月 31 日正式成立，吉利和雷诺集团各持有新公司 50% 股份，总部位于英国伦敦。

Matias Giannini 被任命为 HORSE Powertrain Limited CEO，董事会由来自股东双方的 6 位董事组成，吉利控股集团 CEO 李东辉担任 HORSE Powertrain Limited 董事长。

新公司将研发混合动力及燃油动力总成技术、部件和系统，预计年营收将达到约 150 亿欧元（IT之家备注：当前约 1177.5 亿元人民币），年产能约 500 万套动力总成，致力于为全球合作伙伴提供整套动力总成技术产品，包括混合动力系统、燃油动力系统、变速箱和电池解决方案等。

吉利控股集团表示，新公司凭借互补的产品组合和全球性业务布局，其产品可涵盖全球 80％的混合动力和燃油动力汽车市场需求。

HORSE Powertrain Limited 将为多个品牌提供服务，包括雷诺集团、吉利汽车、沃尔沃汽车、宝腾、日产和三菱汽车公司。未来，新公司将为更多全球汽车品牌提供端到端动力系统解决方案。

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